Samsung Galaxy A82 получит поворотную камеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Samsung Galaxy A82 и Galaxy A72, которые еще не были представлены официально. Сообщается, что Galaxy A82 станет первым на рынке смартфоном с поддержкой мобильных сетей пятого поколения и поворотной камерой. Более простой Galaxy A72 засветился в базе данных TUV Rheinland, где говорится о поддержке быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Ранее сообщилось, что Galaxy A72 получит две версии: с поддержкой 4G и с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G), которые будут отличаться аппаратной платформой. Первая получит процессор Qualcomm Snapdragon 720G. Обеим моделям прочат предустановленную операционную систему Android 11, 8 ГБ оперативной памяти, 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и врезанной фронтальной камерой, а также тыльную основную камеру с модулями разрешением 64 Мп (главный), 12 Мп (сверхширокоугольный), 5 Мп и 5 Мп.