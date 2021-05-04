Samsung Galaxy A82 засветился в сети

На сайте Samsung появилось упоминание смартфона Galaxy A82 5G, который еще не был представлен официально. Предполагается, что перед нами клон выпущенного в прошлом месяце на корейском рынке Galaxy Quantum2 без чипа QRNG. В отличие от более доступных Galaxy A52 и Galaxy A52 5G, новинка сможет рассчитывать лишь на ежеквартальные, а не ежемесячные патчи безопасности.

Что до Galaxy Quantum2, то он оснащается металлическим корпусом, 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, восьмиядерной платформой Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом MicroSD, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 64 Мп и оптической стабилизацией изображения, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 25 Вт, защитой в соответствии со степенью IP67, стереодинамиками, поддержкой Dolby Atmos и подэкранным дактилоскопом.
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