Samsung Galaxy A8s с дисплеем Infinity-O показался на фото

Сетевые источники поделились качественными изображениями безрамочного смартфона Samsung Galaxy A8s, главной фишкой которого станет дисплей с отверстием под фронтальную камеру (Infinity-O). Ключевым достоинством такого экрана является то, что он занимает более 90% фронтальной панели. Логично предположить, что экран выполнен по технологии HIAA, который будет применяться во флагмане Samsung Galaxy S10. Также Galaxy A8s прочат тройную основную камеру, восьмиядерный процессор Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ флэш-памяти, а также сканер отпечатков пальцев на задней панели. Официальный анонс смартфона должен состояться в начале следующего года.