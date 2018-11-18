Samsung Galaxy A9 (2018) прибывает в Россию

Samsung объявила о старте российских продаж первого в мире смартфона с четырьмя основными камерами. Телефон уже включен на веб-сайте Samsung Russia во всех трех цветах: черный, синий и розовый. Цена составляет 39 990 руб.

Настройка с четырьмя камерами Samsung Galaxy A9 (2018) довольно интригующая. Samsung представила ультраширокий объектив с 8-мегапиксельной камерой с 120-градусным FOV, 10-мегапиксельной телефото камерой с 2x оптическим зумом, основной 24-мегапиксельной камерой с объективом f / 1.7 и четвертым 5-мегапиксельным сенсором для информации о глубине, что означает, что он не может быть использован самостоятельно. Также корейцы делают акцент на 6,3” AMOLED-дисплее с разрешением Full HD+, чипсете Snapdragon 660 в связке с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, аккумулятор на 3800 мАч с поддержкой быстрой зарядкой и Android Oreo с Samsung Experience.