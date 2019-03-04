Samsung Galaxy A90 будет доступен только для Китая

Galaxy A90 станет первым смартфоном Samsung с поворотной выдвижной 48-мегапиксельной камерой. Известно, что вращающийся механизм позволит использовать камеру как основную, так и для селфи.

Новинка является независимым дизайном китайской команды Samsung. Таким образом, телефон, скорее всего, будет выпущен только в Китае, по крайней мере на начальном этапе. Ожидается, что Samsung Galaxy A90 будет в черном, золотом и серебристом цвете. Пользователи также смогут выбрать между 6 или 8 Гб оперативной памяти.