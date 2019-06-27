Samsung Galaxy A90 и его функции

5G-версия Galaxy A90 под кодовым номером SM-A908 получит 6,7-дюймовый дисплей с интегрированным сканером отпечатков пальцев, тройную тыльную камеру с разрешением сенсоров 48, 8 и 5 мегапикселей, и функцию быстрой зарядки мощностью 45 Вт. LTE-модификация (SM-A905) будет оснащаться аналогичным дисплеем и камерой с датчиками на 48, 12 и 5 Мп с поддержкой технологии стабилизации изображения Tilt OIS.По данным источника, южнокорейский вендор готовит к выпуску сразу два варианта старшей модели А-серии под названием Galaxy A90. Оба смартфона будут построены на базе флагманской мобильной платформы Snapdragon 855, один из них дополнительно будет оснащаться модемом с поддержкой сетей пятого поколения.О стоимости новинки пока неизвестно.