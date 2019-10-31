Samsung Galaxy A90s получит 5G

2019-10-31, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Galaxy A90s; [84]
Компания Samsung довольно долго проигрывала рынок среднего класса благодаря слишком дорогим смартфонам, которые не могли порадовать потенциального покупателя своими характеристиками. Потом ситуация изменилась и на рынок вышла А-серия, которая стоит адекватных денег, предоставляет хороший экран и неплохой процессор, при этом стоимость у смартфонов довольно низкая и их можно порекомендовать абсолютно всем пользователям. Вскоре в релиз должен отправится смартфон Samsung Galaxy A90s, который является условным флагманом линейки. У него должна быть батарея на 4200 мАч, модуль сотовой сет 5G и прочие преимущества, которые так нравятся потенциальным покупателям. Вопрос только в дате официального релиза и стоимости устройства.


Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A90s
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