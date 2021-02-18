Samsung Galaxy Book Go выйдет в марте

В декабре Samsung зарегистрировала торговую марку «Book Go» в Управлении интеллектуальной собственностью Европейского союза (EUIPO). В то время предполагалось, что в ближайшем будущем компания может выпустить новое устройство под названием Galaxy Book Go. Теперь инсайдер подтвердил информацию и поделился ключевыми характеристиками Galaxy Book Pro, а также устройств Galaxy Book Go. Более того, если верить его информации, гаджет представят уже в марте 2021 года. Судя по всему, Galaxy Book Go будет оснащен быстрым процессором Qualcomm, плюс он будет оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и будет работать на Windows 10 Home. Кроме того, Galaxy Book Go будет поставляться с двумя вариантами комплектации — с разным объемом встроенной и оперативной памяти.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Book Go
Обзоры:
Обзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублейОбзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублей
Обзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышкеОбзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышке
Обзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работыОбзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работы
Новости:
Ноутбук JP.IK Leap Connect T304 оценен в $200

Компания Microsoft представила ноутбук JP.IK Leap Connect T304, главной особенностью которого является пл...
Обзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублей

Если на рынке смартфонов существует огромное множество ультрабюджетных решений, то среди ноутбуков происх...
Ёще два ноутбука Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360 от Samsung

Компания Samsung анонсировала Galaxy Chromebook 2 на выставке CES 2021. Теперь еще два ноутбука Galaxy, н...
Обзор ONYX BOOX Viking. Ридер с алюминиево-магниевым корпусомОбзор ONYX BOOX Viking. Ридер с алюминиево-магниевым корпусом
Лучшая клавиатура для работы. A4Tech KV-300H dark Grey USBЛучшая клавиатура для работы. A4Tech KV-300H dark Grey USB
Обзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркойОбзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркой
Обзор Camshel Stream. Видеорегистратор для такси и служебного транспортаОбзор Camshel Stream. Видеорегистратор для такси и служебного транспорта
Лучшие электробритвы. Xiaomi Mi Electric Shaver S500Лучшие электробритвы. Xiaomi Mi Electric Shaver S500
Флагман Xiaomi Mi 11 Pro будет стоить 80...
Флагман Xiaomi Mi 11 Pro будет стоить 80Китайские источники поделились подробностями о флагманских смартфонах Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro, выход кот...
Смартфон iPhone SE Plus показали на ренд...
Смартфон iPhone SE Plus показали на рендВ сети появились новые изображения смартфона iPhone SE Plus, который еще не был представлен официально. Е...
Игровой монитор Acer NITRO XV272UKV с 17...
Игровой монитор Acer NITRO XV272UKV с 17Компания Acer представила игровой монитор NITRO XV272UKV с высокой частотой до 170 Гц и временем отклика ...
Запустить умные часы на базе HarmonyOS о...
Запустить умные часы на базе HarmonyOS оКитайский гигант Huawei готовится к запуску новых умных часов. По слухам, запуск данного носимого устройс...
Объектив Voigtlander Ultron Vintage Line...
Объектив Voigtlander Ultron Vintage LineКомпания Cosina пополнила ассортимент объективов моделью Voigtlander Ultron Vintage Line 35mm F2 Aspheric...
Sony продолжит блокировать владельцев Pl...
Sony продолжит блокировать владельцев PlНекоторое время назад в сети появились довольно приятные предложения от владельцев PlayStation 5. Дело в ...
Лучшие UltraWide мониторы. GigaByte G34W...
Лучшие UltraWide мониторы. GigaByte G34WНестандартные ультраширокие мониторы с соотношением сторон от 21:9 и выше могут заменить сразу два диспле...
Представлены обновленные ноутбуки HP Eli...
Представлены обновленные ноутбуки HP EliКомпания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделями EliteBook 805 G8, которые построены на аппаратной пл...
ASUS анонсировала геймерскую материнскую...
ASUS анонсировала геймерскую материнскуюСостоялся анонс материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme. Плата построена на чипсете Z590 разъема ...
Лучший электролобзик. Makita 4329X1...
Лучший электролобзик. Makita 4329X1Арсенал инструмента домашнего мастера редко обходится без электроинструмента. Одним из таких, необходимых...
Обзор Mio MiVue C531. Видеорегистратор с...
Обзор Mio MiVue C531. Видеорегистратор сНе так давно компания MIO представила сразу ряд интересных новинок, одна из них это Mio MiVue C531. Оснащ...
Redmi Note 10 выходит в Индии...
Redmi Note 10 выходит в ИндииRedmi демонстрирует успех, продав 200 миллионов устройств серии Note по всему миру. Теперь, как и предпол...
Обзор Robomow RX50 Pro S. Робот газонокосилка для вашего домаОбзор Robomow RX50 Pro S. Робот газонокосилка для вашего дома
Обзор Nanoleaf Canvas Smarter Kit NL29-0002SW-9PK. Световые панели с интеграцией в умный домОбзор Nanoleaf Canvas Smarter Kit NL29-0002SW-9PK. Световые панели с интеграцией в умный дом
Обзор ThunderX3 TC5. Игровое кресло с усиленной рамойОбзор ThunderX3 TC5. Игровое кресло с усиленной рамой
Обзор Cooler Master MCA-U000R-KFVK01. Кронштейн для вертикальной установки видеокартыОбзор Cooler Master MCA-U000R-KFVK01. Кронштейн для вертикальной установки видеокарты
Лучшая клавиатура для работы. A4Tech KV-300H dark Grey USBЛучшая клавиатура для работы. A4Tech KV-300H dark Grey USB
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor