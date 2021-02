Samsung Galaxy Book Go выйдет в марте

В декабре Samsung зарегистрировала торговую марку «Book Go» в Управлении интеллектуальной собственностью Европейского союза (EUIPO). В то время предполагалось, что в ближайшем будущем компания может выпустить новое устройство под названием Galaxy Book Go. Теперь инсайдер подтвердил информацию и поделился ключевыми характеристиками Galaxy Book Pro, а также устройств Galaxy Book Go. Более того, если верить его информации, гаджет представят уже в марте 2021 года. Судя по всему, Galaxy Book Go будет оснащен быстрым процессором Qualcomm, плюс он будет оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и будет работать на Windows 10 Home. Кроме того, Galaxy Book Go будет поставляться с двумя вариантами комплектации — с разным объемом встроенной и оперативной памяти.