Samsung Galaxy Buds 3 признали неремонтопригодными

Специалисты iFixit попытались разобрать беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 3, которые уже прославились массовым браком и критикой руководства корейского гиганта. Авторы разборки оценили ремонтопригодность на 2 балла из 10 возможных, хотя не самые старые Galaxy Buds Live получили четыре года назад 8 баллов из 10. Специалисты столкнулись с большими трудностями при извлечении батареи из-за спаянных проводов и обилия клея, а также не подлежащим восстановлению уплотнителям для водозащиты (степень IP57). А вот защитный кейс наушников напротив оказался образцом ремонтопригодности.

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