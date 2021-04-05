Samsung Galaxy Buds Pro adidas Originals Special Pack запущен в Южной Корее

Южнокорейский технологический гигант Samsung анонсировал ограниченную серию наушников Galaxy Buds Pro adidas Originals Special Pack.

Специальный набор adidas Originals для Samsung Galaxy Buds Pro включает в себя следующее содержимое:

Galaxy Buds Pro (выбранный цвет - фантомный черный, фантомное серебро, фантомно-фиолетовый)

Чехол adidas Originals Snapback

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Выпущенный специальный набор adidas Originals для Galaxy Buds Pro предназначен исключительно для Южной Кореи. Стоимость этого ограниченного выпуска составляет 247 долларов США.Samsung утверждает, что этот специальный выпуск предназначен для продвижения экологически чистых продуктов и моды, которые предпочитает поколение MZ.

Обладатели эксклюзива, также получают доступ к настраиваемой теме adidas Originals на своих смартфонах Samsung с настраиваемым экраном блокировки, значками, экраном вызовов и сообщениями. Эта тема устанавливается автоматически при нажатии на заднюю часть поддерживаемого телефона с чехлом adidas Originals Snapback Case - Galaxy Buds Pro.