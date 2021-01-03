Samsung Galaxy Buds Pro показали на фото

Профильное издание Slashleaks опубликовало фото беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds Pro, презентация которых ожидается уже 14 января. Итак, каждый наушник будет характеризоваться низкочастотным 11-мм и высокочастотным 6,5-мм динамиками, защитой согласно степени IPX7, системой активного шумоподавления, поддержкой технологий Dolby Atmos и SoundAlive, аккумулятором ёмкостью 61 мАч, футляром с аккумулятором ёмкостью 472 мАч, временем автономной работы с включенным шумоподавлением от 5 до 18 часов, возможность работы с двумя устройствами одновременно, а также зарядным кабелем и тремя наборами сменных амбушюров в комплекте. Ориентировочная цена наушников составляет 230 евро.

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