Samsung Galaxy Buds Pro выпущены с интеллектуальным ANC

Компания Samsung наконец-то представила Galaxy Buds Pro TWS на первом мероприятии Galaxy Unpacked в 2021 году.

Galaxy Buds Pro - это самые лучшие беспроводные наушники премиум-класса от Samsung. Дизайн новых бутонов вдохновлен Galaxy Buds+, а также Galaxy Buds Live. Наушники представлены в трех цветах: Phantom Black, Phantom Silver и Phantom Violet. По заявлению компании, эти наушники-вкладыши с сертификатом IPX7 оснащены 11-миллиметровым вуфером для более глубоких басов и 6,5-миллиметровым твитером для четких высоких частот с минимальными искажениями.

Samsung Galaxy Buds Pro есть 3 микрофона, один внутри и два снаружи. Наушники также поставляются со всеми необходимыми датчиками, такими как акселерометр, гироскоп, приближение, холл, касание и блок приема голоса (VPU). Galaxy Buds Pro не только поддерживает ANC, но также поддерживает 360 Audio на основе технологии Dolby Head Tracking.

Samsung заявляет, что время автономной работы составляет 5 часов с включенным ANC и до 8 часов без ANC. С зарядным чехлом эти цифры увеличиваются до 18 часов и 28 часов соответственно. Кейс поддерживает беспроводную зарядку Qi, имеет аккумулятор емкостью 472 мАч. Обнаруживаемые в приложении SmartThings Find наушники подключаются через Bluetooth 5.0, поддерживают SBC, AAC и масштабируемые кодеки. Цена Galaxy Buds Pro в США составляет 199,99 долларов США.