Samsung Galaxy Buds обладают реверсной зарядкой от Galaxy S10

Всего через несколько недель Samsung анонсирует Galaxy S10 вместе с новыми беспроводными наушниками Galaxy Buds. Представленный рендер показывает, как Galaxy Buds в футляре заряжаются беспроводным способом от Galaxy S10+. Функция PowerShare позволяет заряжать другие смартфоны путём прикладывания их к тыльной стороне устройства. Этот метод уже реализован во флагмане Huawei Mate 20 Pro. Новинка получит 8 ГБ флэш-памяти и интерфейс Bluetooth 5.0.

Samsung Galaxy Buds будут доступны в черном, белом и желтом цвете, по ориентировочной цене 150 евро.