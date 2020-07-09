Samsung Galaxy Buds в форме бобов могут представить уже в этом месяце

Samsung готовится выпустить новые беспроводные наушники в форме бобов, предварительно названные Galaxy Buds Live.

Согласно утечкам, Galaxy Buds Live смогут похвастаться встроенным плеером, двумя динамиками, внешним каналом, как в сабвуфере, несколькими микрофонами и датчиком приближения. Компактная конструкция, вероятно, приведет к сокращению срока службы батареи и должна обеспечить как минимум 6-7 часов времени воспроизведения.

Устройство уже прошло сертификацию FCC под номером SM-R180. В продажу наушники поступят в третьем квартале, и вполне можно ожидать, что на некоторых рынках их будут дарить тем, кто оформит предзаказ на Galaxy Note20 или на одну из гибких новинок Samsung. Ожидаемая розничная стоимость наушников $ 150.
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