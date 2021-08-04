Samsung Galaxy Buds2 слили в сеть до релиза

Если вы следите за новостями, то знаете, что Samsung готовится к крупному мероприятию уже 11 августа. На этом мероприятии компания выпустит два новых складных смартфона, а также новые умные часы и беспроводные наушники Galaxy Buds2. Но перед официальным запуском произошла утечка полных спецификаций Galaxy Buds2, так что можно не ждать анонса и узнать все детали уже сейчас. Утечка исходит от известного информатора Снупи, который поделился спецификациями будущих беспроводных наушников. Они будут поддерживать Bluetooth 5.2 и будут иметь глянцевую поверхность, кроме того, наушники будут поставляться с поддержкой активного шумоподавления, а также с режимом прозрачности (звуки окружающей среды будут направлены в уши пользователя). Каждый наушник вмещает 3 микрофона, а его зарядный чехол совместим с беспроводной зарядкой Qi, а также имеет рейтинг IPX7 по водонепроницаемости.

Говоря о времени автономной работы, утечка показывает, что время автономной работы наушников с включенным ANC (активное шумоподавление) составит 5 часов. При выключенном ANC Galaxy Buds2 может работать до 8 часов. Зарядный чехол обеспечивает дополнительные 13 часов воспроизведения с включенным ANC и 20 часов с выключенным ANC. Как и в предыдущем поколении, наушники также оснащены двумя динамиками: 11-миллиметровым и 6,5-миллиметровым. Имейте в виду, что это все еще неподтвержденная информация, так что пока отнеситесь к ней с недоверием, ведь иногда инсайдеры всё же промахиваются.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Buds2
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