Samsung Galaxy F выйдет ограниченным тиражом

В 2019 году Samsung делать ставку на Galaxy S10 и складную Galaxy F. Samsung произведет всего лишь миллион единиц смартфона Galaxy F. Устройство будет выступать в качестве продукта с ограниченным тиражом, благодаря которому Samsung надеется занять лидирующие позиции в сфере инноваций. Кроме того, Galaxy F ставит перед собой задачу создать гораздо более престижный имидж для компании. Согласно отчетам Samsung, складной смартфон рассчитан на пользователей за 40 лет. Предположительно из-за их более высоких и стабильных заработков, чем у молодых потребителей.

Когда речь заходит о серии Galaxy S10, начальный объем производства составляет 10 миллионов единиц. По мере приближения мартовского запуска смартфона Samsung переключится на массовое производство трех устройств в надежде на поддержание здорового уровня акций.