Samsung Galaxy F13 получит батарею на 6000 мАч

В сети появилось несколько тизеров смартфона Samsung Galaxy F13, официальный релиз которого состоится 22 июня. Аппарат получит фирменную однокристальную систему Samsung Exynos 850, 4 ГБ оперативной памяти, 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камеру на 8 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 15-Вт проводной быстрой зарядки, боковой дактилоскопический сенсор и предустановленную операционную систему Android 12 с оболочкой One UI 4.1. Ориентировочная цена смартфона пока не раскрывается.