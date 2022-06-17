Samsung Galaxy F13 получит батарею на 6000 мАч В сети появилось несколько тизеров смартфона Samsung Galaxy F13, официальный релиз которого состоится 22 июня. Аппарат получит фирменную однокристальную систему Samsung Exynos 850, 4 ГБ оперативной памяти, 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камеру на 8 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 15-Вт проводной быстрой зарядки, боковой дактилоскопический сенсор и предустановленную операционную систему Android 12 с оболочкой One UI 4.1. Ориентировочная цена смартфона пока не раскрывается. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 10:23 . Продукт - Samsung Galaxy F13

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