Samsung Galaxy F14 4G готов к выходу

В базе Google Play Console засветился смартфон Samsung Galaxy F14 4G, что может означать скорый релиз устройства. Предполагается, что перед нами переименованный Galaxy A05s, который вышел в Индии осенью прошлого года.

Последний характеризуется 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, боковым сканером отпечатков пальцев, фронтальной камерой на 13 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 6-нм однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680 с максимальной частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 610, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, ОС Android 13 с фирменной оболочкой OneUI 5.1 «из коробки» и двумя гарантированными обновлениями ОС, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.
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