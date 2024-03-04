Samsung Galaxy F15 5G получил аккумулятор на 6000 мАч

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy F15 5G, которая оценена на дебютном индийском рынке в 155 и 180 долларов за версии с 4/128 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка также характеризуется 6,6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6100+, ОЗУ стандарта LPDDR4x, слотом для карты памяти microSD, селфи-камерой на 13 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, поддержкой сотовых сетей 5G, предустановленной ОС Android 14 с фирменной оболочкой OneUi 6, гарантией обновлений ОС на 5 лет и корпусом с размерами 166,8:77,2:9,4 мм и массой 217 граммов.