Samsung Galaxy F15 5G получит четыре года обновлений ОС Компания Samsung подтвердила скорый релиз смартфона Galaxy F15 5G, опубликовав официальные тизеры. Судя по изображениям, аппарат получит скругленные грани корпуса, три отдельных модуля основной камеры и три расцветки. Также тизер сообщает о четырех обновлениях операционной системы. Страной дебюта Galaxy F15 5G станет Индии и ритейлер Flipkart. Ранее стало известно, что смартфон получит 6-нанометровую платформу MediaTek Dimensity 6100+ с максимальной частотой 2,2 ГГц, минимум 4 ГБ оперативной памяти, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч и операционную систему Android 14 «из коробки». Компания Samsung подтвердила скорый релиз смартфона Galaxy F15 5G, опубликовав официальные тизеры. Судя по изображениям, аппарат получит скругленные грани корпуса, три отдельных модуля основной камеры и три расцветки. Также тизер сообщает о четырех обновлениях операционной системы. Страной дебюта Galaxy F15 5G станет Индии и ритейлер Flipkart. Ранее стало известно, что смартфон получит 6-нанометровую платформу MediaTek Dimensity 6100+ с максимальной частотой 2,2 ГГц, минимум 4 ГБ оперативной памяти, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч и операционную систему Android 14 «из коробки». Автор - Владимир Байзар . Размещено: Сегодня 19:01 . Samsung Galaxy F15 5G

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