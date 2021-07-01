Samsung Galaxy F22 получил батарею на 6000 мАч

На официальном сайте компании Samsung обнаружились сведения о смартфоне Galaxy F22, который пока еще не был представлен официально. Итак, аппарат точно получит 6,4-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, тыльную квадрокамеру с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп, селфи-камеру в каплевидном вырезе и батарею емкостью 6000 мАч, которая является главной особенностью грядущей новинки. Ранее сообщалось, что Galaxy F22 также получит восьмиядерную платформу MediaTek Helio G80, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Официальный релиз смартфона ожидается 6 июля.