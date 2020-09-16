Samsung Galaxy F41 показали на схематическом рендере

В сети появился схематический рендер смартфона Samsung Galaxy F41, выход которого ожидается в ближайшие недели. Отметим экран с каплевидным вырезом для фронтальной камеры, прямоугольный блок тыльной камеры с тремя модулями и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Согласно бенчмарку Geekbench, аппарат получит фирменную восьмиядерную платформу Exynos 9611 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой Mali-G72 MP3, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 10. Ориентировочная цена смартфона составляет 200 долларов.