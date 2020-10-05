Samsung Galaxy F41 запуск 8 октября

Старт продаж Galaxy F41, компания Samsung объявила 8 октября 2020 года. В преддверии этого компания уже подтвердила такие функции, как дисплей, камера и аккумулятор на устройстве.

Судя по официальным тизерам, устройство похоже на смартфоны серии M. На задней панели есть датчик отпечатков пальцев и трехкамерная компоновка внутри слегка прямоугольного корпуса. На передней панели есть дисплей с выемкой в ​​виде капли воды, а на правой стороне - кнопки включения и регулировки громкости.

Устройство будет иметь 6.4 дюймовый дисплей sAMOLED Infinity-U с разрешением 2340 × 1080 пикселей. За производительность будет отвечать процессор Exynos 9611 в паре 6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. Компания Samsung официально подтвердила, что в устройстве будет батарея емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт.

Устройство будет работать под управлением Android 10 и One UI от Samsung. Что касается цены, предполагается, что он дебютирует где-то в сегменте от 205–273 доллара США.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy F41
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