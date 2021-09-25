Samsung Galaxy F42 5G полностью рассекречен

Индийский ритейлер Flipkart рассекретил характеристики смартфона Galaxy F42 5G, официальная презентация которого запланирована на 29 сентября. Итак, аппарат получит дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, поддержку сотовых сетей пятого поколения, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп и батарею ёмкостью 5000 мАч. Ранее стало известно о наличии восьмиядерной платформы MediaTek Dimensity 700 (MT6833), 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 11.