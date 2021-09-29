Samsung Galaxy F42 5G представлен официально

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy F42 5G, которая оценена в 245 долларов для первых покупателей за версию с 6 ГБ ОЗУ. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Deimensity 700, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 5 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, боковым дактилоскопом, портом USB-C, 3,5-мм аудиоразъемом, предустановленной ОС Android 11 с оболочкой One UI 3.1, батареей ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт, размерами 167,2:76,4:9,0 мм и массой 203 г. Вариант с 8 ГБ ОЗУ обойдется в 270 долларов.