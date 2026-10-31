Samsung Galaxy F54 обновили до Android 17

Компания Samsung выпустила прошивку One UI 9 на базе операционной системы Android 17 для смартфона Galaxy F54. Отмечается, что апдейт распространяется поэтапно в нескольких странах. Напомним, что выпущенный три года назад Galaxy F54 5G изначально выпускался с предустановленной прошивкой One UI 5.1 на Android 13.

Смартфон оснащается 6,7-дюймовым Super AMOLED+ дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, фирменной однокристальной системой Exynos 1380, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 108 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 32 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, модулем NFC, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки и защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP67.