Samsung Galaxy F54 получит батарею на 6000 мАч

Последний, напомним, характеризуется 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, восьмиядерной платформой Samsung Exynos 1380, 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 108 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт, ОС Android 13 с оболочкой One UI 5.1 «из коробки», поддержкой сотовых сетей пятого поколения и корпусом толщиной 8,4 мм.