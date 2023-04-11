Samsung Galaxy F54 получит батарею на 6000 мАч

В базе данных одного из сертификационных ведомств Индии обнаружилось упоминание смартфона Samsung Galaxy F54, который еще не был представлен официально. Его главной особенностью станет аккумулятор засветилась ёмкостью 6000 мАч. Есть вероятность, что остальные характеристики или большую их часть новинка унаследует от Galaxy M54.

Последний, напомним, характеризуется 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, восьмиядерной платформой Samsung Exynos 1380, 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 108 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт, ОС Android 13 с оболочкой One UI 5.1 «из коробки», поддержкой сотовых сетей пятого поколения и корпусом толщиной 8,4‎ мм.
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