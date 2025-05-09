Samsung Galaxy F56 5G оценен в 325 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy F56 5G, которая основана на фирменной однокристальной системе Exynos 1480 с максимальной частотой 2,75 ГГц и графикой AMD Xclipse 530. Новинка также получила 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, тройную тыльную камеру на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, корпус толщиной 7,2 мм и массой 180 граммов, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки, предустановленную ОС Android 15 с фирменной прошивкой One UI 7, модем 5G, а также адаптеры беспроводной связи Wi-Fi, Bluetooth 5.3 и NFC. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 325 долларов за базовую версию.

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