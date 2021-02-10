Samsung Galaxy F62 получил приличную батарею

15 февраля Samsung представит в Индии телефон среднего класса Galaxy F62. Ранее было подтверждено, что данный смартфон будет поставляться с процессором флагманского уровня. Теперь обновленная промо-страница телефона на Flipkart показала, что он оснащен гигантской батареей. Если верить характеристикам из онлайн-магазина в Индии, Galaxy F62 будет оснащен достаточно приличной батареей емкостью 7000 мАч. Южнокорейский технологический гигант еще не подтвердил возможности быстрой зарядки устройства. Стоит отметить, что среди действительно массовых продуктов это единственное устройство на всем рынке, которое может похвастаться настолько продвинутой батареей. Правда, стоимость смартфона пока что не называется.

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