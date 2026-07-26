Samsung Galaxy F70 Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy F70 Pro, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 710, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16. Аппарат набрал 998 и 3090 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

Напомним, что в феврале был выпущен смартфон Samsung Galaxy F70e 5G с 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6300, 6,7-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 720:1600 пикселей и пиковой яркостью 800 нит, 4 или 6 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч и поддержкой 25-Вт быстрой проводной зарядки.