Samsung Galaxy Fold 2 может иметь камеры Galaxy S11 с разрешением 108 Мп и 5-кратным зумом

Согласно недавнему отчету Bloomberg, Samsung планирует в следующем году провести капитальный ремонт камер своих флагманских устройств. Источники выяснили, что компания планирует включить в Galaxy S11 и Galaxy Fold 2 сенсор камеры с разрешением 108 Мп, а в серии Galaxy S11 предполагается установить дополнительный сверхширокий объектив, объектив с 5-кратным оптическим зумом, и датчик времени полета. Также ожидается, что Galaxy Fold 2 тоже будет оснащен 5-кратным зумом, и он будет публично представлен вместе с запуском серии Galaxy S11 в феврале.

В сочетании с усовершенствованиями камеры складное устройство второго поколения и поддержка беспроводной связи 5G станут основными столпами аппаратной стратегии Samsung на 2020 год.