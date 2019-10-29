Samsung Galaxy Fold 2 показали на рендерах

Компания Samsung показала в рамках конференции SDC19 новый интерфейс One UI 2 и концепт своего нового складного смартфона. От всем известного Galaxy Fold это устройство отличается тем, что превращает большой смартфон в маленький, в то время как Galaxy Fold из планшета складывался в обычный смартфон. Также этот смартфон складывается не вдоль, а поперек. Похожую технологию должен получить и новый Motorola Razr. Что до потенциального Galaxy Fold 2, то его дебюта можно ожидать в начале следующего года на выставке Mobile World Congress 2020.