Samsung Galaxy Fold 2 получит зарядку на 25 Вт

В базе данных китайского регулятора 3C обнаружились сведения о складном смартфоне Samsung Galaxy Fold 2, который будет представлен 5 августа. Сообщается, что аппарат получит два аккумулятора по 2275 мАч и 2090 мАч (в сумме 4365 мАч) и поддержку зарядки мощностью 25 Вт в режиме 11,0 В/2,25 A.

Предыдущие слухи прочили устройству улучшенный 7,7-дюймовый гибкий экран с разрешением 2213:1689 пикселей, соотношением сторон 11,8:9 и частотой обновления изображения 120 Гц, 6,23-дюймовый внешний дисплей с разрешением 2267:819 пикселей и соотношением сторон 24,9:9, а также тройную основную камеру с модулями разрешением 12 Мп, 16 Мп и 64 Мп.