Samsung Galaxy Fold 2 выйдет с обновленным дисплеем

На просторах интернета появилась довольно интересная информация о смартфоне Samsung Galaxy Fold 2, который, вероятно, в самое ближайшее время будет представлен широкой публике. Главная особенность продукта в том, что у него имеется камера внутри дисплея на внутренней стороне устройства, то есть не будет выреза, как в первой модели, а будет именно вырез под камеру в формате отверстия. Это достаточно интересный ход со стороны производителя, ведь это решение позволяет насладиться качеством экрана в полную силу. Правда, хотелось бы еще какие-то дополнения помимо камеры в дисплее, но, если верить инсайдерам, все силы производитель бросил на улучшение конструкции самого смартфона. В этом плане Galaxy Fold 2 будет очень хорошим выбором.