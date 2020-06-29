Samsung Galaxy Fold Lite перенесли на 2021 год

Некоторое время назад появилась информация о том, что компания Samsung готовит к релизу смартфон Galaxy Fold Lite, который будет обладать более простой начинкой и из-за этого будет доступным устройством. Естественно, характеристика «доступный» в этом случае значит, что устройство будет доступным относительно других складных смартфонов, а не в целом на рынке. И теперь устройство, если верить данным от некоторых инсайдеров, перенесли на 2021 год, так что в этом году повидать доступный складной смартфон корейского производителя не выйдет. Это грустно, так как многие хотели бы приобрести подобный гаджет и насладиться его работой. Теперь ждем информацию относительно того, когда же устройство отправится в продажу точнее.