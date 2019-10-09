Samsung Galaxy Fold дорого ремонтировать

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что замена экрана в Samsung Galaxy Fold будет невозможной из-за слишком высокой стоимости этого самого экрана. Вскоре оказалось, что на самом деле заменить экран можно и стоит это 599 долларов, то есть примерно как флагман Xiaomi. Естественно, это очень дорого и если ваш смартфон как-то повредился, то его забран обойдется в какие-то невероятные деньги, но стоит понимать, что и гаджет очень уникальный. На рынке просто нет смартфонов такого уровня с таким набором бонусов, ведь конкуренты только-только думают над запуском гаджета в продажу с такой же конструкцией. Ждем, пока такие телефоны перестанут быть слишком дорогими и тогда можно будет говорить о покупке.