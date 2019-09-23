Samsung Galaxy Fold хорошо продается в Южной Корее

Сетевые источники сообщают о том, что продажи смартфона Samsung Galaxy Fold на родном южнокорейском рынке достигли 20 тысяч экземпляров. Это очень высокий показатель для столь специфичного и дорогого устройства, которое, напомним, оценено в 2000 долларов.

Samsung Galaxy Fold оснащается сгибающимся 7,3-дюймовым безрамочным Dynamic AMOLED-экраном Infinity Flex Display с разрешением QXGA+, который складывается в более компактное устройства со вспомогательным сенсорным 4,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением HD+, сканером отпечатков пальцев на торце, Android 9.0 Pie с переделанным интерфейсом, фирменным чипсетом Exynos 9820, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, двумя аккумуляторами на 4380 мАч, поддержкой беспроводной зарядки других устройств, тройной тыльной камерой на 16+12+12 Мп, двойной 10+8 Мп на внутренней стороне и еще одной 10 Мп камерой, расположенной на лицевой стороне, а также стереодинамиками AKG.