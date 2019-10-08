Samsung Galaxy Fold лучше не ронять

В этом никто и не сомневался, но сотрудники iFixit подтвердили опасение о том, что в новом смартфоне Samsung Galaxy Fold отремонтировать ничего не получится. Дело в том, что устройство очень сложное в плане сборки и разобрать смартфон без повреждения дисплея практически нереально. Более того, если в механизм складывания что-то попадет из мусора, даже мелкие крошки, то работать устройство будет с большим трудом, но разобрать и почистить механизм все равно не получится. То есть, гаджет довольно крутой и в его инновациях нет никаких сомнений, но если с ним что-то случится, то ремонт будет очень дорогостоящим и неудобным для пользователя. Ведь и компонентов для гаджета будет крайне мало, особенно в первое время. Так что пользуйтесь аккуратно.