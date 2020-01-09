Samsung Galaxy Fold продается отлично

Некоторое время назад никто не верил в то, что складные смартфоны с гибким экраном могут быть реализованы в формате продукта на продажу. Да, мы видели разного рода прототипы, они выглядели интересно, но не более того. Теперь же компания Samsung сообщает нам о том, что смартфон Galaxy Fold продается достаточно неплохо, учитывая, что это уникальный продукт, да еще и со стоимостью в 1980 долларов. На текущий момент производитель продал чуть больше 500 тысяч смартфонов, что является очень хорошим показателем. И если в течение ближайшего времени ситуация будет развиваться в этом же духе, то пользователи увидят еще не один складной смартфон. Будем надеяться, что вскоре такого рода устройства еще и дешевле станут, чтобы их можно было покупать.