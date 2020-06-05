Samsung Galaxy Fold теперь сможет записывать видео 4K на селфи-камеру

Смартфоны Samsung Galaxy Fold начали получать OTA-уведомление об обновлении от июня 2020 года с последними обновлениями безопасности от Google. Обновление для системы безопасности, выпущенное в июне 2020 года, в настоящее время доступно только для обычного Galaxy Fold, а Galaxy Fold 5G остается на прежнем уровне программного обеспечения.

В журнале изменений упоминаются некоторые обновления AR Emoji, включая инструмент ручного редактирования и улучшенное распознавание выражений лица. Также стали доступны новые функции камеры и фильтры: AR, Single Take, Pro video, Мои фильтры, Selfie Tone и Night Timelapse. Теперь также появилась возможность записи видео в FHS или 4K @ 60fps с фронтальной камеры.