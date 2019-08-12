Samsung Galaxy Fold запустят в сентябре

Samsung наконец- то решила проблемы с экранами гнущихся смартфонов Galaxy Fold и объявила сроки начала продаж. Galaxy Fold запустят в сентябре и цена останется неизменной и составит примерно $ 1 980.

Samsung также сказал, что они также нашли время, чтобы улучшить общее впечатление от Galaxy Fold, оптимизировав больше приложений и сервисов. Samsung Galaxy Fold имеет два экрана: основной с диагональю 4,6 дюйма и дополнительный 7,3-дюймовый, который становится доступен только при раскладывании устройства. Новинка будет работать на модифицированном Android 9.0, который научили плавно переключаться между двумя дисплеями. Если запустить на маленьком экране одно приложение, то при раскрытии оно появится на большом экране в том же состоянии. Это работает и в обратную сторону.

Samsung также анонсирует ожидаемую Galaxy Note 10 на специальном мероприятии, которое состоится через две недели 7 августа.