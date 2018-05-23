Samsung Galaxy J4 (2018) официально анонсировали

Официально представлен смартфон Samsung Galaxy J4 (2018), который компания позиционирует как доступно решение. Это устройство для тех, кто хочет получить от современного продукта максимум возможностей за минимальное количество личных средств. Конечно, качество сборки здесь просто шикарное, плюс вы всегда можете без проблем найти аксессуары для своего смартфона, что тоже является приличным преимуществом. Китайские гаджеты, на которые ни чехла не найти, ни пленки, на этом фоне выглядят как минимум проигрышно. Будем надеяться, что производитель сделает адекватную стоимость для России и тогда каждый сможет приобрести себе доступный девайс за адекватные деньги. Осталось только разобраться в характеристиках и потенциальных конкурентах новинки, чтобы сравнивать их более детально.