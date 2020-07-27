Samsung Galaxy M01 Core стоит 73 доллара

В последнее время многие пользователи стали говорить о том, что компания Samsung выпускает просто шикарные смартфоны топового уровня и продает их за весьма большие деньги. Это нормально, так как при создании флагмана разрабатываются новые умные технологии, камеры, процессоры и так далее, что должно окупаться. Однако компания делает еще и доступные смартфоны, которые действительно привлекают внимание и дают возможность наслаждаться качеством гаджета. Например, Samsung Galaxy M01 Core будут продавать в Индии всего за 73 доллара, что очень дешево на самом деле, особенно если посмотреть на потенциальных конкурентов. Мы ожидаем, что Samsung Galaxy M01 Core будет продаваться и у нас за разумные деньги, но мы только ждем эту информацию.