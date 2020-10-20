Samsung Galaxy M02 получит 3 ГБ ОЗУ

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy M02, который еще не был представлен официально. Тестовый пакет подтверждает наличие 8-ядерной платформы с тактовой частотой до 1,8 ГГц (предположительно Snapdragon 450), 3 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 10. Смартфон набрал в бенчмарке 108 баллов за одноядерное тестирование и 486 баллов в многоядерном испытании.

Напомним, что его предшественник, Galaxy M01, был выпущен только в июне этого года. Он получил 5,71-дюймовый дисплей с разрешением 1520:720 пикселей, восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 2,0 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, сдвоенную основную камеру с модулями на 13 Мп и 2 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.
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