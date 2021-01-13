Samsung Galaxy M02s поступит в продажу с 19 января

Новый смартфон Galaxy M02s компаний Samsung официально поступит в продажу с 19 января в Индии.

Samsung Galaxy M02s будет поставляться с двумя вариантами памяти - 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ памяти и 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ памяти. Устройство получила три расцветки корпуса: черный, синий и красный.

Смартфон также получил 6,5-дюймовым дисплеем с вырезом Infinity-V. Под капотом трудится процессор Snapdragon 450. На задней части корпуса есть тройная камера с 13-мегапиксельной основной и парой 2-мегапиксельных датчиков. Впереди есть 5-мегапиксельная камера для селфи. Другие функции включают аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 10 Вт, расширение microSD до 1 ТБ, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS и один пользовательский интерфейс на базе ОС Android 10.

Цены:

  • 3 ГБ + 32 ГБ - 123 доллара США.
  • 4 ГБ + 64 ГБ - 137 долларов США
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M02s
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