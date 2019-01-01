Samsung Galaxy M10 прошел сертификацию

Samsung в начале следующего года представит свои новые устройства серии Galaxy M - Galaxy M10, Galaxy M20 и Galaxy M30. Ожидается, что Galaxy M10 будет самым доступным предложением из всех. В преддверии презентации телефон недавно был замечен на сайте Geekbench, а также на сайте Wi-Fi Alliance.

Теперь устройство прошло очередную сертификацию. Предстоящий Samsung Galaxy M10 теперь сертифицирован Федеральной комиссией по связи. Устройство получило сертификацию под номером модели SM-M105F, что соответствует более ранним сообщениям.