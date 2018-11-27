Samsung Galaxy M10 засветился в сети

Смартфон начального уровня в новой серии Galaxy M от Samsung впервые появился в сети. Galaxy M10, с номером модели SM-M105F, был обнаружен на Geekbench.

Touting Exynos 7870 с 3 ГБ оперативной памяти и работающий на Android 8.1 Oreo, данный смартфон выглядит как достойный аппарат начального уровня. Линейка будет состоять из смартфонов Galaxy M10 (SM-M105), Galaxy M20 (SM-M205) и Galaxy M30 (SM-M305). M10 будет поставляться в конфигурациях 16 ГБ и 32 ГБ, M20 в 32 ГБ и 64 ГБ и M30 в 64 ГБ и 128 ГБ - все три смартфона будут выпускаться в синих и темно-серых тонах.