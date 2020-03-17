Samsung Galaxy M11 бюджетник с процессором Qualcomm Snapdragon 450

Компания Samsung работает над выпуском нового бюджетного смартфона. Новинка засветилась на сайте Google Play Console.

Судя по сайту, новинка получит название Galaxy M11. Смартфон получит дисплей с круглым вырезом для фронтальной камеры и разрешение экрана 1560×720 пикселей.

За производительность смартфона Samsung Galaxy M11 будет отвечать восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450 в паре с 3 ГБ ОЗУ. Работать будет смартфон на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0.

Когда компания Samsung представит смартфон Galaxy M11, информации пока нет.