Samsung Galaxy M11 получит апдейт до Android 11

Samsung выпустила Galaxy M11 в первой половине 2020 года. С момента своего дебюта смартфон неоднократно становился дешевле, по крайней мере, в некоторых регионах. А спустя почти год после анонса устройство начало получать обновление до Android 11. Обновление Android 11 для Samsung Galaxy M11 поставляется как One UI Core 3.1. Согласно отчету SamMobile, это обновление в настоящее время доступно во Вьетнаме, но в обозримом будущем апдейт получат все пользователи. Последнее обновление системы для бюджетного смартфона южнокорейского технологического гиганта поставляется с версией прошивки M115FXXU2BUD8. Помимо добавления Android 11 и новых функций One UI, данное обновление также вносит очередной патч безопасности для гаджета.

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