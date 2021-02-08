Samsung Galaxy M12 официально вышел с Exynos 850

Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy M12.

Абсолютно новый Galaxy M12 имеет корпус из поликарбоната с уникальным рисунком для захвата. На задней панели телефона находится модуль четырехкамерной квадратной формы со светодиодной вспышкой. Устройство доступно в трех цветах: черном, синем и зеленом.

Смартфон получил 6,5-дюймовый PLS TFT дисплей с разрешением 720 x 1600 пикселей и разрешение экрана HD+. Новинка работает на процессоре Exynos 850 в паре с 3 ГБ / 4 ГБ / 6 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ / 64 ГБ / 128 ГБ внутренней памяти.

Новинка оснащена четырьмя камерами на задней панели, состоящими из 48-мегапиксельного основного датчика, 5-мегапиксельного сверхширокого блока, 2-мегапиксельной макросъемки и 2-мегапиксельного датчика глубины. В вырезе также есть 8-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеозвонков.

Питается смартфон от аккумулятора емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт, работает под управлением One UI 3.0 Core на базе Android 11.